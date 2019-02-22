2019-02-22T08:40:54+03:00
Общество

В Сыктывкаре отменен утренний самолет в Москву

Это связано с непогодой в столице
Алиса КОЗЛОВА
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Московский рейс на 7:05 перенесен на 11:50Московский рейс на 7:05 перенесен на 11:50Фото: Архив "КП"
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Обильные снегопады в Москве внесли коррективы в график вылетов самолетов сыктывкарского аэропорта. Сегодня в столице Коми был отменен рейс "Сыктывкар - Москва (Шереметьево)" на 7 часов 5 минут. Вылет состоится в 11 часов 50 минут. Об этом "КП в Коми" сообщили в справочной сыктывкарской "воздушной гавани".

Отметим, что по причине нелетной погоды изменили расписание полетов следующие московские аэропорты: "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово".

ИСТОЧНИК KP.RU

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