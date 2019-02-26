В Сыктывкаре в здании бывшей поликлинике №1 откроют медцентр

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-26T09:59:12+03:00

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В здании бывшей поликлиники №1 откроют медицинский центр для профосмотров работников предприятия «Лузалес» и диагностирования населения. Об этом коммерческий директор фирмы Руслан Семенюк рассказал на встрече с градоначальником Валерием Козловым.

Заброшенное здание поликлиники, которое долгие годы пустовало и пугало горожан своим обветшавшим видом, начнут реконструировать этим летом. Сейчас готовится проектная документация и ведется обследование здания. Здание будет обновлено в соответствии со стилистикой исторической части города, оно сохранит этажность и будет соответствовать всем нормативам.

Напомним, 8 февраля у одной из самых знаменитых заброшек города появился владелец - ООО «Лузалес». Предприятие приобрело здание вместе с земельным участком на аукционе за 54 180 160, 0 рублей. Отметим, что дом №21 по улице Бабушкина безуспешно пытались сбыть несколько лет, но пустующее здание ни привлекало покупателей.

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Сейчас здание оценивается в 61 миллион рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU