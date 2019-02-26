Полиция Сосногорска поблагодарила девушку, которая сообщила о тонущем ребенке
18 февраля в Сосногорске сотрудники полиции вытащили из ледяной воды 14-летнюю девочку. Сержант полиции Анатолий Кубарев и стажер по должности полицейского-водителя Максим Дидух вытащили ребенка из воды и отогревали, пока на место не прибыли сотрудники ГИБДД, которые отвезли пострадавшую в больницу и передали врачам.
Накануне Дня защитника Отечества руководство и сотрудники ОМВД России по городу Сосногорску поблагодарили местную жительницу, которая в тот день первая сообщила в полицию о трагедии на мосту. Очевидец произошедшего Кристина Шубникова проявила неравнодушие к чужой беде, подчеркивает пресс-службу МВД по Республике Коми.
За оказание содействия в спасении девочки заместитель начальника ОМВД Сосногорска – начальник полиции Игорь Шляпугин вручил Кристине Шубниковой благодарственное письмо.
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ИСТОЧНИК KP.RU