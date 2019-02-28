Стало известно, как себя чувствуют жена и сын сыктывкарского полицейского, который погиб в аварии

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-28T07:50:49+03:00

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21 февраля на 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма произошла авария, в которой погибли сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. В момент ДТП в машине также находились жена и сын полицейского. Их рейсом санавиации доставили в Сыктывкар.

Как рассказали "КП-Коми" в пресс-службе Минздрава РК, женщину из реанимации перевели в хирургическое отделение Коми республиканской клинической больницы. Она находится в состоянии средней степени тяжести. 10-летний мальчик все еще находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших в аварии находятся в в Ухтинской городской больницуе №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU