2019-02-28T07:50:49+03:00
Происшествия

Стало известно, как себя чувствуют жена и сын сыктывкарского полицейского, который погиб в аварии

Страшное ДТП произошло 21 февраля
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 февраля на 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма произошла авария, в которой погибли сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. В момент ДТП в машине также находились жена и сын полицейского. Их рейсом санавиации доставили в Сыктывкар.

Как рассказали "КП-Коми" в пресс-службе Минздрава РК, женщину из реанимации перевели в хирургическое отделение Коми республиканской клинической больницы. Она находится в состоянии средней степени тяжести. 10-летний мальчик все еще находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших в аварии находятся в в Ухтинской городской больницуе №1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кирилл с детства мечтал быть милиционером»

Погибший в ДТП в Ижемском районе Кирилл Чуркин был представителем полицейской династии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыктывкарец ранил ножом сожительницу и отправится в колонию на 6 лет
Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты
Судебная система в Коми испытывает дефицит кадров
В Коми в два раза увеличилось число жалоб на судей
Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей
В Коми с сентября в судах заработает система аудиозаписей
Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района
В Сыктывкаре появится колесо обозрения
По решению суда администрация Сыктывкара должна отремонтировать две улицы
«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белорукова ответила хейтерам
В Сыктывкаре в здании бывшей поликлинике №1 откроют медцентр
Полиция Сосногорска поблагодарила девушку, которая сообщила о тонущем ребенке
Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой
Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
В Сыктывкаре почти месяц ищут 48-летнего мужчину
В Коми горели дом, гараж и автомобиль
У двух воркутинок украли с карт почти 70 тысяч рублей
В Прилузье оштрафовали мужчину, разбросавшего снег на дорогу