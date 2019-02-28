Проезд в сыктывкарских автобусах снова подорожает

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-28T16:37:55+03:00

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Частные перевозчики Сыктывкара планируют установить оплату за проезд 25 рублей по 11 маршрутам, сообщает управление информации администрации Сыктывкара.

На маршрутах с нерегулируемым тарифом – №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44 - с 15 марта будет установлена новая цена. Товарищество индивидуальных перевозчиков Сыктывкара направило в мэрию столицы Коми соответствующее уведомление. Все это - результат нововведений налогового и транспортного законодательства.

С 1 января этого года товарищество перешло с вменённой схемы налогообложения на упрощённую, а это увеличило налоговую нагрузку. Кроме этого, по транспортному законодательству предприятие обязано оснастить все свои автобусы тахографами и системами безналичной оплаты проезда.

- Один тахограф стоит около 35 тысяч рублей, и он потребует расходов, связанных с эксплуатацией. Кроме того, с каждой безналичной оплаты проезда свыше 5% мы будет отдавать банку за обслуживание и платёжным системам за совершение транзакций. Это ощутимо увеличит расходы, – отметила представитель товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королёва.

В городском Управлении ЖКХ напомнили, что все социальные льготы на проезд по всем городским маршрутам сохранятся. Ознакомиться с полным перечнем льготных категорий граждан и особенностями получения социальных проездных билетов можно по ссылке. Кстати, повышение стоимости проезда на два рубля укладывается в предельно допустимый размер оплаты по нерегулируемым маршрутам. В Сыктывкаре лимит установлен на уровне 28 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU