2019-02-28T16:37:55+03:00
Общество

Проезд в сыктывкарских автобусах снова подорожает

Все это - результат нововведений налогового и транспортного законодательства
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Частные перевозчики Сыктывкара планируют установить оплату за проезд 25 рублей по 11 маршрутам, сообщает управление информации администрации Сыктывкара.

На маршрутах с нерегулируемым тарифом – №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44 - с 15 марта будет установлена новая цена. Товарищество индивидуальных перевозчиков Сыктывкара направило в мэрию столицы Коми соответствующее уведомление. Все это - результат нововведений налогового и транспортного законодательства.

С 1 января этого года товарищество перешло с вменённой схемы налогообложения на упрощённую, а это увеличило налоговую нагрузку. Кроме этого, по транспортному законодательству предприятие обязано оснастить все свои автобусы тахографами и системами безналичной оплаты проезда.

- Один тахограф стоит около 35 тысяч рублей, и он потребует расходов, связанных с эксплуатацией. Кроме того, с каждой безналичной оплаты проезда свыше 5% мы будет отдавать банку за обслуживание и платёжным системам за совершение транзакций. Это ощутимо увеличит расходы, – отметила представитель товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королёва.

В городском Управлении ЖКХ напомнили, что все социальные льготы на проезд по всем городским маршрутам сохранятся. Ознакомиться с полным перечнем льготных категорий граждан и особенностями получения социальных проездных билетов можно по ссылке. Кстати, повышение стоимости проезда на два рубля укладывается в предельно допустимый размер оплаты по нерегулируемым маршрутам. В Сыктывкаре лимит установлен на уровне 28 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автоинформаторы в автобусах Сыктывкара «заговорят» на коми языке

Нововведения столичный перевозчик протестирует на самых востребованных маршрутах №18 и №54 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лыжница Юлия Белорукова – бронзовый призер Чемпионата мира в Австрии
Сыктывкарец ранил ножом сожительницу и отправится в колонию на 6 лет
Стало известно, как себя чувствуют жена и сын сыктывкарского полицейского, который погиб в аварии
Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты
Судебная система в Коми испытывает дефицит кадров
В Коми в два раза увеличилось число жалоб на судей
Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей
В Коми с сентября в судах заработает система аудиозаписей
Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района
В Сыктывкаре появится колесо обозрения
По решению суда администрация Сыктывкара должна отремонтировать две улицы
«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белорукова ответила хейтерам
В Сыктывкаре в здании бывшей поликлинике №1 откроют медцентр
Полиция Сосногорска поблагодарила девушку, которая сообщила о тонущем ребенке
Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой
Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
В Сыктывкаре почти месяц ищут 48-летнего мужчину
В Коми горели дом, гараж и автомобиль
У двух воркутинок украли с карт почти 70 тысяч рублей
В Прилузье оштрафовали мужчину, разбросавшего снег на дорогу