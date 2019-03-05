2019-03-05T16:18:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре построили квартиру из снега

Снежный арт-объект называется просто - «Не можешь купить — построй сам»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Романа ЗагамулаФото Романа Загамула
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В Сыктывкаре в районе Доручастка построили необычную квартиру: стол, диваны, телевизор в ней — все слеплено из снега. Автор арт-объекта Роман рассказал порталу «Комсомольская правда», как появились снежные скульптуры.

Снежный арт-объект называется просто - «Не можешь купить — построй сам». Но повод к его возведению лишен острой социальной проблематики. Мастерить мебель из снега — это веселое времяпровождение, которому семья Романа посвятила субботу и воскресенье. В итоге, получились аккуратные снежные скульптуры, которыми любуются все местные жители.

- Над снежной скульптурой работали я, супруга и дети. Потратили на возведение «квартиры» не так много времени, но его провели с удовольствием, - рассказал Роман.

Кстати, недавно мы писали о рояле, который построили из снега в Воркуте. Его вылепила художница из Норильска Марина Акишина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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