«Белый рояль» в Воркуте появился в поддержку Арктики

В поддержку Арктики устремилась в длительное путешествие по территориям Крайнего Севера художница и режиссер Марина Акишина. Она ездит по городам, включенным в Арктическую зону, и везде проводит выставки и устраивает инсталляции. В ее маршрут вошла и Воркута, где Марина недавно не без помощи местных жителей соорудила инсталляцию «Белый рояль» .

Марина Акишина — уроженка Архангельской области, но в последнее время проживает в Норильске. Ее проект — дань любви и уважения к Северу и жителям арктических территорий.

- Я отношу себя к людям Севера, и с годами внутренняя связь с его природой во мне даёт о себе знать с большей силой. Жить в суровых климатических условиях, рядом с невероятной трудоспособностью северян, в мире настоящей, истинной человечности - всё это и есть самые необходимые условия для моей души, моего естественного существования, - призналась Марина Акишина.

Белое пианино было вылеплено из снега в Нарьян-МареФото: предоставлено героем публикации.

Художница ездит по северу со своей экспериментальной выставкой «По краям материка». Собрание работ Марины Акишиной носит социально-культурный характер, автор тем самым вносит свою посильную лепту в поддержку Севера, Арктики, дальних регионов малочисленных коренных народов.

В городах, где проводились выставки, на память о художнице остаются инсталляции. К примеру, в Норильске силами Марины Акишиной и волонтеров появился белый куб, символизирующий Полярную ночь. В Нарьян-Маре было вылеплено из снега белое пианино. Музыкальную тему автор продолжила в Воркуте, в самом северном городе Коми Марина Акишина соорудила из снега инсталляцию «Белый рояль».

Снежный куп символизирует полярную ночьФото: Предоставлено героем публикации

- Мои идеи рождаются спонтанно. Я редко что-то планирую заранее. Приехала в Воркуту и подумала - класс, здесь не хватает хорошего рояля. Так и появилась снежная скульптура "Белый рояль", - рассказала "КП в Коми" художница.

Сегодня в Салехарде пройдет открытие новой работы художницы «Человек Севера».