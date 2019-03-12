В Сыктывкаре хозяйка искалеченного лабрадора накричала на зоозащитницу: «Если со мной что-то случится, я обвиню тебя»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-12T11:35:00+03:00

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Активистка приюта для собак «Друг» пообщалась с хозяйкой искалеченного лабрадора, брошенного умирать в мусорный контейнер. По словам зоозащитницы, женщина накричала на нее.

- Хозяйка орала мне: «Что тебе дороже: человеческая или собачья жизнь? Ты меня довела, достала. Если со мной что-то случится, я обвиню тебя». Где собака, в каком состоянии, что предприняли для лечения – она не спросила. Только кричала, что у неё давление, – сообщила куратор приюта Алла Тацуева в официальной группе.

В «Друге» объяснили, что в интересах следствия личность хозяйки собаки пока разглашаться не будет. Сейчас зоозащитники готовят групповое заявление на живодерку. Для того, чтобы оно было составлено грамотно, они даже наняли юриста.

Напомним, 6 марта в одном из мусорных контейнеров в Сыктывкаре нашли раненого лабрадора. Активисты вместе с сотрудниками МЧС достали собаку из бака. У пса диагностировали сотрясение мозга и травму черепа в трёх местах. Сейчас собака чувствует себя лучше: пес встал на ноги и уже самостоятельно ест.

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Собака находится на передержке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU