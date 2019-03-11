2019-03-11T16:35:11+03:00
Общество

Найденный на помойке лабрадор встал на ноги и уже самостоятельно ест

Собака находится на передержке
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре"Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре"Фото: vk.com
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"КП в Коми" продолжает следить за состоянием здоровья лабрадора, которого на прошлой неделе нашли в мусорном контейнере вблизи дома по ул.Морозова, 29. Напомним, еле живую собаку заметила на помойке одна из горожанок. Пес с окровавленной головой был придавлен диваном и тихо скулил.

Женщина вызвала волонтеров приюта "Друг", которые отвезли его в ветеринарную клинику. У собаки диагностировали переломы черепа, сотрясение мозга и травмы задних лап. Лабрадора отдали на передержку в добрую семью, и сейчас пес пошел на поправку.

- Он уже может вставать, ходит без посторонней помощи и уже самостоятельно кушает. Его наблюдают ветеринары, говорят, что критический период остался позади, - рассказали "КП в Коми" в сыктывкарском приюте для бездомных собак "Друг".

Благодаря объявлениям через интернет и материалам в СМИ волонтерам приюта удалось собрать необходимую сумму на лечение лабрадора. Уже оплачен счет на сумму в 3 тысячи рублей, собака получает все обходимые лекарства и процедуры.

Отметим, что городской Следственный комитет уже инициировал уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Хозяева пострадавшей собаки уже объявились, пока они отказываются забирать лабрадора домой. Пес находится на передержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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