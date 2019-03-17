2019-03-17T11:31:02+03:00
Общество

Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом

В упаковку отправитель умудрился спрятать два сотовых телефона
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы УФСИН России по Республике КомиФото пресс-службы УФСИН России по Республике Коми
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Сотрудники Сыктывкарского следственного изолятора № 1 при осмотре посылки нашли два хитроумно спрятанных мобильных телефона. Житель Ухты отправил осужденному за убийство и кражу гель для бритья, в упаковку из-под которого втиснул запрещенные средства связи.

Телефоны изъяли. Теперь отправителю посылки грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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