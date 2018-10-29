Осужденные в Коми доказывают, что прожить на 3,5 тыс. рублей вполне реально

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-29T13:57:06+03:00

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Уволенный министр труда из Саратовской области была бы рада узнать, что ее скандальный совет пенсионерам жить на 3,5 тыс. рублей в месяц весьма успешно реализуется в колониях Республики Коми. Осужденные, отбывающие наказания в исправительных учреждениях на территории нашей республики, питаются на сумму 2 тыс. 309 рублей и 50 копеек.

В местах не столь отдаленных сидельцев кормят три раза в день, преступникам полагается завтрак, обед и ужин с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. На завтрак осужденным предлагают молочную кашу или крупяной (овощной) гарнир, хлеб и чай с сахаром. Меню обеда вполне традиционное и состоит из первого и второго блюда, а также напитка, то есть это суп, горячее второе блюдо из мяса с гарниром и овощами, а также кисель или компот. Каждый осужденный на обед получает свой паек хлеба. На ужин в зонах подают рыбные блюда с овощным или крупяным гарниром, а также хлеб, сахар и чай. Несовершеннолетним осужденным полагается кусок масла из коровьего молока.

Эту информацию "КП в Коми" предоставила пресс-служба УФСИН России по Коми. При этом в ведомстве подчеркнули следующее: суточные нормы мяса, рыбы, жиров и сахара ежедневно доводятся до осужденных в полном объеме. А чтобы внести разнообразие в рацион сидельцев, дополнительно закупаются мясо, сосиски и мясные консервы. Стоимость фактически израсходованных продуктов питания на одного человека в день составляет 74 рубля 50 копеек. Не сложно подсчитать, что в сумме за 31 день это составляет 2 тыс.309 рублей и 50 копеек.

Напомним, что жительница Ижмы Галина Рочева решила проверить на собственном опыте, сможет ли рядовой пенсионер прожить в месяц на 3,5 тыс. рублей. Свой эксперимент ижемка начала 12 октября, подробный отчет о ежедневных расходах на питание она ведет на личной страничке в соцсети "Вконтакте". Галина Рочева доказывает, что прожить на столь мизерную сумму просто невозможно, только за первые три дня пенсионерка потратила на продукты более тысячи рублей.