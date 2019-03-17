2019-03-17T18:30:37+03:00
Общество

Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга

Наш регион обогнал Санкт-Петербург
Дарья ЮДИНА
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России. Республика Коми вошла в первую десятку, заняв девятое место. На десятом месте расположился Санкт-Петербург.

Топ был составлен по итогам зимы 2018-2019 года. Он публикуется ежеквартально уже больше десяти лет. В этот раз в первую десятку, кроме Коми и Северной Пальмиры, вошли Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Магаданская область и Мурманская область. В хвосте рейтинга оказались Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

По данным экологов, на экологическое состояние регионов в этом сезоне повлияли две проблемы: загрязнения воздуха и вывоза и захоронения твердых бытовых отходов.

Большая часть региональных операторов (по обращению с отходами) просто не готова наладить вывоз, сортировку и захоронение мусора. Да и часть жителей нашей страны вообще никогда не платила за вывоз мусора, особенно в сельской местности. То же — с садоводческими и огородническими товариществами, им также придется оплачивать мусорные услуги в обязательном порядке. Именно по «мусорным» проблемам к нам в «Зеленый патруль» приходит большинство жалоб, обращений граждан, объяснил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Сейчас эксперты организации работают в Ивановской и Смоленской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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