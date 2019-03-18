Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-18T10:58:05+03:00

Многострадальный объект планировали сдать еще в декабре 2016 года

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Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим освятил строящуюся школу на 1200 мест в Орбите, сообщается на сайте городской епархии.

Чин освящения прошел на прошлой неделе, 10 марта, в праздник Прощённого Воскресенья. Архиепископ в присутствии зампреда Правительства Коми Натальи Михальченковой прошелся по стройке, читая молитвы.

- После освящения, благословив присутствующих Питирим выразил надежду, чтобы «все учащиеся разумели и памятствовали доброе и душеполезное учение», - передает слова духовного лица пресс-служба епархии.

Напомним, что готовность школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита составляет 60%. Над возведением школы трудились два подрядчика - ООО«Белстройцентр-Калуга» и СМУ «Краснодар». Оба они покинули стройку, не исполнив условия договора.

В начале марта стало известно, что проведенный в январе аукцион по поиску подрядчика признали несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Новый аукцион, опубликованный в феврале, за день до даты рассмотрения заявок приостановило Управление федеральной антимонопольной службы по Коми. Между тем, в октябре министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко говорил, что школу планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU