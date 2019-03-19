Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-19T09:55:30+03:00

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«РЖД» заплатит полмиллиона рублей сыну погибшей под поездом жительницы Печоры, а также будет его содержать до 23 лет, сообщает Комиинформ со ссылкой на решение Печорского городского суда.

Иск на «Российские железные дороги» подал сын-студент жительницы Печоры, погибшей в феврале 2018 года на станции Староминская Краснодарского края. Юноша просил «РЖД» возместить вред, который был нанесен ему в связи со смертью кормильца. По его мнению, транспортная компания должна ему выплатить и компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Исковые требования юноши железнодорожная корпорация не признала.

Суд изучил материалы дела, а также рассчитал среднемесячный заработок погибшей. Это позволило определить примерные выплаты, которые юноша получал от матери при жизни. В итоге, суд взыскал с ОАО «РЖД» в пользу юноши возмещение вреда из-за смерти кормильца в размере 58 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскивать с транспортной компании в качестве возмещения вреда ежемесячно по 6 559 рублей до достижения сыном 23-х лет. Решение суда в законную силу не вступило. Сейчас оно находится в стадии обжалования.

Напомним, трагический случай произошел в феврале прошлого года на станции Староминская Краснодарского края, когда мужчина с женой и дочерью переходили железнодорожные пути. 36-летняя женщина не успела перебежать и попала под поезд. От полученных травм она скончалась. Семья возвращалась домой в Печору. По факту смерти женщины в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку в действиях машиниста и его помощника отсутствовал состав преступления.

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Трагедия произошла 11 августа около 3:40 на станции «Староминская» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU