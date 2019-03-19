Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Сыктывкарец на сайте бесплатных объявлений продает самодельную фигуру железного спартанца.
Стоит рукотворный воин 150 тысяч рублей, но продавец готов снизить цену или сдать его в аренду. До продажи спартанец-терминатор рекламировал магазин автозапчастей, в котором работал создатель статуи.
Высота фигуры — 160 сантиметров. По словам автора скульптуры, на неё ушел год:
— Вообще, это моя первая фигура. Делал её неспеша в течение года. Собирал старые, бывшие в употреблении детали по автосервисам.
Сыктывкарец признался, что в будущем хочет воплотить несколько новых идей в жизнь.
Фото с сайта бесплатных объявлений "Юла"
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ИСТОЧНИК KP.RU