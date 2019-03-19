Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T11:39:48+03:00

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Сыктывкарец на сайте бесплатных объявлений продает самодельную фигуру железного спартанца.

Стоит рукотворный воин 150 тысяч рублей, но продавец готов снизить цену или сдать его в аренду. До продажи спартанец-терминатор рекламировал магазин автозапчастей, в котором работал создатель статуи.

Высота фигуры — 160 сантиметров. По словам автора скульптуры, на неё ушел год:

— Вообще, это моя первая фигура. Делал её неспеша в течение года. Собирал старые, бывшие в употреблении детали по автосервисам.

Сыктывкарец признался, что в будущем хочет воплотить несколько новых идей в жизнь.

Фото с сайта бесплатных объявлений "Юла"

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ИСТОЧНИК KP.RU