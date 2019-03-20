2019-03-20T12:08:11+03:00
Общество

Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки

Собрание пройдет завтра
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра в Эжве обсудят проекты в рамках «Народного бюджета». Их реализуют в 2020 году.

По программе «Народного бюджета» осуществляются проекты, предложенные органами местного самоуправления. Список составляется по пожеланиям жителей. В Эжвинском районе будут рассматривать три проекта: благоустройство лестничного марша на пересечении проспекта Бумажников и улицы Маяковского, продолжение благоустройства парка-сквера по улице Мира и установку детского игрового комплекса на той же улице.

Обсуждение пройдет завтра, в 18 часов, в большом зале администрации Эжвинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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