Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Завтра в Эжве обсудят проекты в рамках «Народного бюджета». Их реализуют в 2020 году.
По программе «Народного бюджета» осуществляются проекты, предложенные органами местного самоуправления. Список составляется по пожеланиям жителей. В Эжвинском районе будут рассматривать три проекта: благоустройство лестничного марша на пересечении проспекта Бумажников и улицы Маяковского, продолжение благоустройства парка-сквера по улице Мира и установку детского игрового комплекса на той же улице.
Обсуждение пройдет завтра, в 18 часов, в большом зале администрации Эжвинского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU