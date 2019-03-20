В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-20T12:36:08+03:00

Нелли Струтинская стоит на защите прав детей с 2011 года. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Как это отразится на действующем детском обмудсмене Нелли Струтинской?

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Парламент Коми намерен утвердить новую государственную должность - уполномоченный по правам ребенка в РК. Прежде на защите прав детей в республике восемь лет стоял уполномоченный при Главе РК по правам ребенка. Сегодня депутаты Госсовета на заседаниях комитетов республики согласовали новый закон, закрепляющий права, обязанности и функционал руководителя нового института защиты прав несовершеннолетних.

Детский омбудсмен будет назначаться руководителем республики, но при согласовании кандидатуры с уполномоченным по правам ребенка в РФ. Срок полномочий будет равен губернаторскому сроку.

- В текущем году на финансирование деятельности уполномоченного из бюджета республики дополнительно потребуется сумма в размере 503 тысячи 600 рублей, на 2020 и последующие годы - 680 тысяч рублей, - сообщила депутатам Александра Бушуева, постоянный представитель Главы РК в Госсовете РК.

Напомним, в Коми с февраля 2011 года омбудсменом по правам ребенка в Коми является Нелли Струтинская. Пока неизвестно, как отразится на ее карьере введение новой должности.

Отметим, что новый закон принимается с целью приведения региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законодательный акт был одобрен на комитетах и завтра будет вынесен на заседании сессии Госсовета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU