2019-03-20T15:20:29+03:00
Общество

Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»

Вместо игровых рисунков — знакомые здания и достопримечательности
Дарья ЮДИНА
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Ярославская версия "Монополии". Фото: "Монополия Ярославль - Узнай свой город!"Ярославская версия "Монополии". Фото: "Монополия Ярославль - Узнай свой город!"
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Сыктывкарский предприниматель Михаил Пронько устраивает турнир по особой версии «Монополии». Вместо привычных рисунков игроки в ней увидят сыктывкарские здания и достопримечательности.

Пока проект находится на стадии разработки. Организаторы турнира ведут переговоры со спонсорами и обдумывают детали игры. Нарисуют и напечатают сыктывкарскую версию «Монополии» в Ярославле, так как там находится франшиза игры.

Сейчас у меня три задачи: собрать не менее 10 достопримечательностей Сыктывкара, найти рекламодателей и составить список событий для карточек. Например, «Тебя оштрафовали за выкинутый мусор в Грибном переулке». Ситуации могут быть как шуточными, так и по реальным фактам, - рассказал партнер проекта Самуил Щипунов.

Общегородской турнир организаторы хотят провести в мае. Отправить заявку могут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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