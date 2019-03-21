В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-21T13:02:31+03:00

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В Ухте отловом и стерилизацией бродячих собак занимается благотворительный фонд «Добрый город». Волонтеры делают это уже больше года: с февраля 2018 года городская администрация несколько раз подряд заключала с фондом договоры. Но платит за работу мэрия только после окончания контракта — текущие расходы ложатся на плечи добровольцев.

— Первый контракт мы заключили в 2017 году. После двух месяцев работы его расторгнули. Так как мы этим занимались первый раз, с нас требовали ежедневные отчеты, с фото и подписями тех, кто подавал заявку. Так как контрактом занимались волонтеры на своих машинах (при этом у каждого была ещё и основная работа), отчитываться ежедневно было просто нереально. Мы на свои деньги все делали. Из-за того, что не успели предоставить отчет, они расторгнули контракт и отказались платить. Деньги фонд получил после решения суда. Потом контракт на отлов собак отдали какому-то живодеру. Он убивал всех подряд: и бездомных, и домашних. Снимал с будок, у магазина привязанных собак забирал. Люди стали возмущаться, писать жалобы. С ним тоже расторгнули контракт. Больше с тех пор никто не рискует его брать, и с февраля 2018 года этим занимаемся мы, — рассказала волонтер фонда Екатерина Нимак.

За отлов собак ухтинская администрация платит только после окончания контракта. Деньги на текущие расходы добровольцы собирают с помощью добрых людей.

Средства выделяют только после окончания контракта. После того, как сдадим все отчеты, их 150 раз проверяют и потом только переводят. А до этого момента мы должны на голом энтузиазме ловить, содержать, стерилизовать собак. Еду мы собираем: выкупаем неликвидное мясо, берем отходы в садике, объявляем сбор. Добрые люди помогают. Пойманных собак держим в уличных вольерах. У нас есть огромное помещение, но там нет света, воды и тепла. Нужны огромные деньги, чтобы превратить его в приют, — объяснила Екатерина Нимак.

После поимки собак стерилизуют и потом ищут им хозяев или отпускают. Отпускают бродяжку в том случае, если собака живет на предприятии или во дворе и по просьбе жителей города.

Сейчас ухтинская администрация ищет постоянного подрядчика. Первый аукцион по его определению не состоялся, потому что никто не отправил заявку. Его объявят повторно. Руководитель администрации Магомед Османов отметил, что на отлов животных в ближайшее время будет дополнительно выделено 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU