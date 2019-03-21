2019-03-21T16:46:11+03:00
Общество

Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика

Каждый абонент сотового оператора в среднем тратил больше 10 ГБ.
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В первую очередь рост сказался на уровне потребления интернета — в последнем квартале 2018 года пользователь «МегаФона» в среднем тратил больше 10 ГБ трафика. В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 40%. Из 75 миллионов абонентов 28 миллионов подключаются с устройств, которые поддерживают 4G.

За прошлый год «МегаФон» увеличил инвестиции в качество связи и сервисов — это позволило создать самую большую мобильную сеть в России. К началу 2019 года у компании было почти 223 тысячи базовых станций связи, больше трети из них работают с LTE.

Также компания отчиталась о росте выручки на 4,3% и прибыли на 2,7%. Это позволит компании активно развивать 5G в России, на это уже есть большие планы. За прошлый год «МегаФон» уже провел несколько тестовых запусков сети пятого поколения вместе с Nokia, Qualcomm и Huawei.

Основные финансовые и операционные показатели «МегаФона» за 2018 год. Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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