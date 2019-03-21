2019-03-21T17:16:21+03:00
Происшествия

В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти

На суде он не признал свою вину
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.ptzgovorit.ruФото: www.ptzgovorit.ru
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В Воркуте вынесен приговор 40-летнему мужчине, по вине которого умерла 4-летняя девочка. Ребенок заступился за мать, когда та выясняла отношения с пьяным сожителем.

Это произошло весной прошлого года, 28 апреля. Воркутинец повздорил со своей сожительницей и попытался ее ударить. Пытаясь защитить мать, в ссору вмешалась четырехлетняя дочь женщины. Из неприязни к ребенку пьяный мужчина не менее 5 раз ударил девочку по лицу и телу. Уже в больнице врачи диагностировали у пострадавший многочисленные травмы и ушибы головного мозга тяжелой степени. От полученных повреждений девочка некоторое время находилась в коме.

На суде обвиняемый не признал вину в содеянном, пояснив, что в тот вечер он распивал спиртное, после чего лег спать. Мужчина заявил, что не помнит, чтобы он причинял насилие ребенку, хотя не исключил, что мог ударить ее ладонью без наступления столь тяжелых последствий.

Суд признал воркутинца виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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