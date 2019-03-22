2019-03-22T12:04:03+03:00
Общество

Комитет спасения Печоры добивается честного расследования происшествия на Шиесе

Организация обратилась к министру МВД России Владимиру Колокольцеву
Дарья ЮДИНА
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Недавно на Шиесе работник на экскаваторе разнес вагончик и придавил ковшом активистаНедавно на Шиесе работник на экскаваторе разнес вагончик и придавил ковшом активистаФото: Алиса КОЗЛОВА
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Неправительственная организация «Комитет спасения Печоры» написал обращение к министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Активисты потребовали беспристрастного расследования и оценки правовых действий сотрудников полиции на станции Шиес. Напомним, что недавно там придавили ковшом экскаватора экоактивиста.

В обращении члены Комитета спасения Печоры упомянули о предвзятом отношении к активистам, подробно рассказали о происшествии, случившемся в ночь с 14 на 15 марта, и указали на неправомерные действия сотрудников ОМВД по Архангельской области.

— 10–11 марта 2019 года со стороны Мадмаса приезжали сотрудники ОМВД по Архангельской области и незаконно требовали от активистов убрать вагончик с тропинки (вагончик установлен активистами и используется как пост для общественного контроля соблюдения законодательства на объекте, строительство которого ведётся без проекта, без общественного обсуждения и без проведения экологической экспертизы). Полагаем, что информация о возможности проезда, количестве активистов на посту была впоследствии использована при ночной атаке на активистов, — написано в обращении.

По свидетельствам общественников, полиция также с большим опозданием реагирует на их звонки. Так, сообщение об активисте, которого придавили ковшом, передали в 23 часа 20 минут. Сотрудники полиции Ленинского района прибыли на место только в три часа утра, хотя добраться можно было за час.

— 15 марта прибыли сотрудники МВД по Архангельской области и Республики Коми и сопроводили колонну в сторону Республики Коми, чем, на наш взгляд, содействовали сокрытию улик и уходу виновных от ответственности. Последующие действия следственной группы, на наш взгляд, свидетельствуют о предвзятости проведения расследования и запугивании активистов (допросы, обыски во временных жилищах), говорится в обращении.

Активисты комитета считают, что подобные действия подрывают авторитет органов МВД и дискредитируют их. Общественники требует тщательного всестороннего расследования происшествия и привлечения виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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