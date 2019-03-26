Минздрав Коми о смерти учителя в Микуни: «Скорая помощь приехала за 16 минут»

26 Март 11:35 2019-03-26T11:47:01+03:00

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Вчера в Микуньском железнодорожном техникуме умер преподаватель истории и обществознания Владимир Соловьев. У него случился сердечный приступ прямо на уроке. По словам очевидца, ученики вызвали скорую помощь, которая приехала только через 45 минут. Минздрав Коми опровергает эту версию, утверждая, что врачи приехали уже через 16 минут после вызова.

— Вызов поступил в 8 часов 20 минут. Уже в 8 часов 36 минут фельдшер зашла в класс для оказания медицинской помощи. Это доказывают данные системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что к приезду скорой у преподавателя уже не было пульса.

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ИСТОЧНИК KP.RU