Штурмовали снежную крепость и ели лепешки викингов: в Сыктывкаре прошла Масленица в историческом стиле

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-26T15:11:49+03:00

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В субботу, 23 марта, участники историко-реконструкционного клуба «Кречет» отпраздновали Масленицу у стен Центра средневековых ремесел. По словам организаторов мероприятия, в дате ее проведения нет путаницы. Дело в том, что Масленица на Руси всегда была приурочена к дню весеннего равноденствия, которое наступает 20 марта.

Прямо на открытом воздухе стояли столы с блинами. Любой желающий мог отведать разных румяных блинчиков, приготовленных по средневековым рецептам, угоститься знаменитыми лепешками викингов, жаренными прямо на костре, и запить все горячим чаем из настоящего «беспроводного» самовара.

Фото предоставлено Центром «Кречет»

Не было недостатка и в развлечениях. Детвора облюбовала снежную горку с «противоходом». Народ постарше мог попробовать силы в древних состязаниях, таких как метание сулиц (разновидность метательного оружия - ред.)

Многим понравилась необычная игра «Купец в темноте», а для настоящих богатырей были заготовлены зрелищные испытания - борьба на поясах, ловля «медведя», перетягивание на палке и борьба с копьем. Желающие могли познакомиться с экспозицией живого музея в самом Центре средневековых ремесел, где можно было не только увидеть своими глазами экспонаты, но и взять их в руки и даже примерить.

Фото предоставлено Центром «Кречет»

Кульминацией праздника стал штурм самой настоящей снежной крепости. Под ее высокими снежными стенами разыгралась короткая, но жаркая битва. Несмотря на то, что защитники храбро оборонялись снежками, крепость пала. Победителям торжественно вручили факел, и под восторженные крики толпы был сожжен главный символ праздника - нарядное чучело Масленицы (Морены).

Фото предоставлено Центром «Кречет»

- Это веселое мероприятие не станет последним в череде весенних праздников – уже в мае клуб «Кречет» ждет гостей на празднование зажигательного «Майского Древа», и двери Центра вновь распахнутся для всех желающих прикоснуться к истории Средневековья, - рассказали организаторы Масленицы.

Фото предоставлено Центром «Кречет»

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ИСТОЧНИК KP.RU