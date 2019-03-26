В Коми «Киа Спектра» на встречке врезалась в «Фольксваген», есть пострадавшие

26 Март 17:10 2019-03-26T17:22:41+03:00

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Под Сыктывкаром в районе Зеленца водитель «Киа Спектра» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген Поло». В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка «Поло», рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Коми.

ДТП произошло около 8:30 сегодня, 26 марта, на 30 километре автодороги Сыктывкар-Ухта. Водитель 1988 года рождения за рулем «Киа Спектра» ехал из Сыктывкара в Ухту. Он не учел скорость движения, особенности дорожного покрытия и допустил занос машины на полосу встречного движения. В результате «Киа» врезалась во встречную машину - «Фольксваген Поло» под управлением автоледи 1945 года рождения.

В ДТП пострадала пожилая женщина за рулем «Фольксвагена»: медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Но от госпитализации автоледи отказалась. Серьезнее пострадала пассажир «Фольксваген». Женщина тоже получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья, закрытый перелом левой голени, ссадины лица и тела. Пострадавшую госпитализировали.

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В аварии пострадали три человека (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU