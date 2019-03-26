2019-03-26T17:22:41+03:00
Общество

В Коми «Киа Спектра» на встречке врезалась в «Фольксваген», есть пострадавшие

ДТП произошло на 30 километре автодороги Сыктывкар-Ухта
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - Автотема 11Фото - Автотема 11
Изменить размер текста:

Под Сыктывкаром в районе Зеленца водитель «Киа Спектра» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген Поло». В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка «Поло», рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Коми.

ДТП произошло около 8:30 сегодня, 26 марта, на 30 километре автодороги Сыктывкар-Ухта. Водитель 1988 года рождения за рулем «Киа Спектра» ехал из Сыктывкара в Ухту. Он не учел скорость движения, особенности дорожного покрытия и допустил занос машины на полосу встречного движения. В результате «Киа» врезалась во встречную машину - «Фольксваген Поло» под управлением автоледи 1945 года рождения.

В ДТП пострадала пожилая женщина за рулем «Фольксвагена»: медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Но от госпитализации автоледи отказалась. Серьезнее пострадала пассажир «Фольксваген». Женщина тоже получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья, закрытый перелом левой голени, ссадины лица и тела. Пострадавшую госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе наказали водителя, который пьяным устроил ДТП

В аварии пострадали три человека (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
На переселение из аварийного жилья в Сыктывкаре выделят почти 9 млн рублей
Штурмовали снежную крепость и ели лепешки викингов: в Сыктывкаре прошла Масленица в историческом стиле
В Коми заплатят полмиллиона рублей за информацию об убитой три года назад воркутинке
Секретарь Общественной палаты России просит чиновников вести диалог с активистами в Шиесе
Минздрав Коми о смерти учителя в Микуни: «Скорая помощь приехала за 16 минут»
В Коми бабушки раскусили телефонных аферистов
Сыктывкарские зоозащитники обжалуют решение полиции по делу искалеченного лабрадора в прокуратуре
Последний час на рабочем месте: в Микуни прямо на лекции умер преподаватель
Врачам, переехавшим в села и поселки в Коми, выплатят миллион рублей
Под Сыктывкаром начали строить спортивный комплекс
Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет
В Усинске с крыши сошла снежная «лавина», повредив вывеску и балкон
В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка
В Сосногорске ищут мужчину, которого сняли с поезда
На Шиес привезли тысячу литров дизтоплива