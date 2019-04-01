История лабрадора Лавруши, которого выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-01T09:44:42+03:00

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История лабрадора Лавруши, которого покалечили и выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми. РИА новости посвятили большую статью судьбе пса.

7 марта истекающего кровью Лаврушу нашли в мусорном баке на улице Морозова. Волонтеры написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Зоозащитница Алла Тациева даже участвовала в следственном эксперименте, куда позвали ее и хозяина собаки, которого отыскали оперативники.

- Оперативники не позволили мне переговорить с мужчиной, буквально прятали его за спиной. Потом мне не дали почитать дело. Я до сих пор не видела его, даже написала заявление с просьбой ознакомиться с материалами — ответа нет. Впрочем, дознаватель мне зачитывал объяснительную владельца, где тот признается, что сам пробил череп собаке, а пошел на этот шаг из лучших побуждений. Якобы собака старая, больная, он решил помочь ей таким образом. Это отражено в материалах дела, - рассказала Алла журналисту РИА новости.

Корреспондент РИА Новости попыталась связаться с дознавателем, но тот от беседы наотрез отказался. В МВД России по Коми сообщили, что в органы полиции по Сыктывкару не поступало заявлений по факту жестокого обращения с собакой, найденной в мусорном контейнере. Но всем известно, что проверка по заявлениям сыктывкарцев проводилась, о чем писали все местные СМИ. По ее итогам УМВД по Сыктывкару не стало возбуждать уголовное дело. Пресс-служба МВД по Коми писала, что «в действиях хозяина собаки не было умысла, а случившееся произошло не из хулиганских или корыстных побуждений».

Конечно, ответ полиции не удовлетворил зоозащитников. Они подали заявление в прокуратуру, где сейчас находятся материалы дела о Лаврике. Журналист РИА новости задает резонные вопросы, пока остаются без ответа. Почему заявление Тациевой не приняли во внимание, почему не учли, что животное несколько часов мучилось на холоде, истекая кровью во дворе жилого дома, — это могли видеть и дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU