В Коми вор картофеля, оставивший отпечаток номера своей машины на сугробе, выслушал свой приговор
В начале 2019-го года 18-летний сыктывкарец попытался украсть несколько мешков картошки, однако эта затея не увенчалась успехом.
Напомним, 2 января молодой человек приехал на своей машины ГАЗ-31029 к одному из сараев поселка Верхний Чов. Недолго думая, он взломал дверь и похитил 4 мешка с картошкой, общим весом 92 килограмма. И никто бы не поймал начинающего воришку, если бы не одно но. Похищенное сыктывкарец погрузил в машину и поспешил скрыться с места преступления, однако на сугробе, куда он въехал, отпечатался номер автомобиля. Его нашли в течение нескольких часов.
Однако молодой человек за это время успел продать три из четырех мешков картофеля. Последнюю сетку, весом 23 килограмма, сотрудники полиции передали потерпевшему.
Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и назначил молодому человеку наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба сыктывкарского суда.
ИСТОЧНИК KP.RU