В Сыктывкаре появится еще одна «умная» остановка

8 Апр 07:29 2019-04-08T07:29:44+03:00

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В конце апреля этого года на остановке «Рынок на Карла Маркса» начнет работать «умное табло», рассказал БНК директор САТП №1 Дмитрий Чепурнов.

По словам руководителя автопредприятия «умная» остановка должна была появиться в центре Сыктывкаре еще осенью 2018 года. Но возникли трудности с согласованием места установки объекта, а также с подключением его к электропитанию. На сегодня все проблемы почти решены, поэтому озвучена новая дата запуска табло - конец апреля.

Надо отметить, что второе «умное табло» появится в Сыктывкаре спустя год после установки первого. В апреле 2018 года на остановке «Гостиный двор» установили экран, который показывал время до прибытия автобусов. В первые месяцы работы горожане писали, что табло работает некорректно. Спустя время поток жалоб утих.

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В САТП №1 объяснили, по какой причине на табло иногда «скачет» время (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU