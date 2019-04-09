В Коми 4-летнего малыша искали полицейские и спасатели

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-09T17:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Троицко-Печорске 5 апреля поздним вечером мужчина пошел с 4-летним сыном за покупками. Он попросил малыша подождать его у магазина. Когда мужчина вышел, то не обнаружил сына. В панике он позвонил по телефону систему «112».

В Троицко-Печорском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что дошкольника искали сотрудники полиции и весь личный состав спасательной части. Оперативные службы начали прочесывать поселок, но вскоре им дали отбой - живого и невредимого малыша отец нашел дома.

Разгадка этой истории оказалась проста - мимо магазина проходила супруга мужчины. Она забрала сына домой, забыв однако сообщить об этом отцу ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске пропала 35-летняя женщина, у которой остался ребенок

Она вышла из дома ещё 16 ноября (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU