2019-04-09T17:25:57+03:00
Общество

В Коми 4-летнего малыша искали полицейские и спасатели

Отец заявил о краже ребёнка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Троицко-Печорске 5 апреля поздним вечером мужчина пошел с 4-летним сыном за покупками. Он попросил малыша подождать его у магазина. Когда мужчина вышел, то не обнаружил сына. В панике он позвонил по телефону систему «112».

В Троицко-Печорском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что дошкольника искали сотрудники полиции и весь личный состав спасательной части. Оперативные службы начали прочесывать поселок, но вскоре им дали отбой - живого и невредимого малыша отец нашел дома.

Разгадка этой истории оказалась проста - мимо магазина проходила супруга мужчины. Она забрала сына домой, забыв однако сообщить об этом отцу ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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