2019-04-10T14:37:48+03:00
Общество

Европейский суд по правам человека присудил пять тысяч евро заключенной из Коми за перевозку в автозаке

Наталья Костромина сидела в «стакане» - глухой одиночной камере автозака площадью около 0,4 квадратных метров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Европейский суд по правам человека встал на сторону заключенных из Коми, которых к месту заключения транспортировали в нечеловеческих условиях, сообщает фонд «Общественный вердикт».

Европейский суд по правам человека 9 апреля вынес пилотное постановление в пользу семи заявителей, из которых интересы шестерых представлял известный в республике правозащитник Эрнест Мезак. Алексей Томов и два других заключенных из Коми на рубеже 2015-2016-х годов пережили этап из нашего региона в Мурманскую область. В вагонзаке мужчина вместе с другими заключенными имел всего 0,26 квадратных метров личного пространства! При этом в Санкт-Петербурге вагонзак простоял почти 15-ти часов, из которых 10 часов заключенные страдали от сильного холода. Система отопления в вагоне не была приспособлена к длительным стоянкам, а температура на улице в это время упала до минус 20 градусов по Цельсию.

ЕСПЧ поинтересовался у защитника, являются ли озвученные нарушения случайным дефектом или примером устоявший системы. Эрнест Мезак пояснил, что корни нарушения - в устарелых нормах ведомственных правовых актов, которые уходят корнями в эпоху ГУЛАГа.

Суд присудил каждому из шести заявителей, которым помогал фонд, компенсацию морального вреда в размере от 5000 до 1500 евро. Наибольшую компенсацию — 5 тысяч евро - получила Наталья Костромина. Она летом 2010 года пережила перевозку из колонии в Ивановской области в один из следственных изоляторов Коми, когда ее семь раз (в общей сложности восемь часов) перевозили в одном «стакане» вместе с другой заключенной («стакан» - глухая одиночная камера автозака площадью около 0,4 квадратных метров).

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Однако причина заключения под стражу довольно неожиданна (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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