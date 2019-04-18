2019-04-18T12:39:19+03:00
Общество

Жертва ДТП под Усинском находится в крайне тяжелом состоянии

Врачи продолжают бороться за жизнь пассажира Audi
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: группа «Клуб усинских водителей» в соцсети «Вконтакте»Фото: группа «Клуб усинских водителей» в соцсети «Вконтакте»
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Жертва страшного ДТП под Усинском, где погибли два человека, продолжает бороться за свою жизнь в районной больнице, сообщают в Минздраве Коми.

- 16 апреля пациент был прооперирован, находится в реанимации в состоянии крайней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В понедельник, 15 апреля, под Усинском Audi A6 вылетела на полосу встречного движения. На «встречке» иномарка влетела под колеса Scania. В результате ДТП два человека погибли, а один отделался ушибами.

Очевидцы событий распространили видео с места страшного ДТП, которое пугает и напоминает о том, что дорога ошибок не прощает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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