В Коми сельские старосты будут следить за порядком возле мусорных контейнеров
Парламент Коми решил расширить полномочия сельских старост. Связано это с приведением в соответствие регионального законодательства с федеральным. Вопрос, казалось бы технический, но предполагает увеличить фронт деятельности старост на селе.
Принятый депутатами Госсовета РК законопроект уточняет полномочия старост. Теперь они будут содействовать муниципальным властям в решении следующих вопросов: накопление твердых бытовых отходов, в том числе раздельного накопления, снабжения населения топливом, а также в части оказания услуг связи.
Законопроект с поправками по деятельности старост получил одобрение на сегодняшнем заседании сессии Госсовета Коми.
ИСТОЧНИК KP.RU