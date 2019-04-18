2019-04-18T14:28:33+03:00
Общество

В Коми сельские старосты будут следить за порядком возле мусорных контейнеров

А также за раздельным накоплением мусора
Алиса КОЗЛОВА
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Автор карикатуры Мартинович ЕкатеринаАвтор карикатуры Мартинович ЕкатеринаФото: Архив "КП"
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Парламент Коми решил расширить полномочия сельских старост. Связано это с приведением в соответствие регионального законодательства с федеральным. Вопрос, казалось бы технический, но предполагает увеличить фронт деятельности старост на селе.

Принятый депутатами Госсовета РК законопроект уточняет полномочия старост. Теперь они будут содействовать муниципальным властям в решении следующих вопросов: накопление твердых бытовых отходов, в том числе раздельного накопления, снабжения населения топливом, а также в части оказания услуг связи.

Законопроект с поправками по деятельности старост получил одобрение на сегодняшнем заседании сессии Госсовета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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