В Коми сельские старосты будут следить за порядком возле мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-18T14:28:33+03:00

А также за раздельным накоплением мусора

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Парламент Коми решил расширить полномочия сельских старост. Связано это с приведением в соответствие регионального законодательства с федеральным. Вопрос, казалось бы технический, но предполагает увеличить фронт деятельности старост на селе.

Принятый депутатами Госсовета РК законопроект уточняет полномочия старост. Теперь они будут содействовать муниципальным властям в решении следующих вопросов: накопление твердых бытовых отходов, в том числе раздельного накопления, снабжения населения топливом, а также в части оказания услуг связи.

Законопроект с поправками по деятельности старост получил одобрение на сегодняшнем заседании сессии Госсовета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU