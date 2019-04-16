Мэр Сыктывкара оценил работу регоператора за пять месяцев

На сегодняшнем брифинге после общегородской планерки мэр Сыктывкара Валерий Козлов дал свою оценку работе регионального оператора. Напомним, с 1 ноября в республике подорожала услуга по обращению с ТКО, а ответственным за вывоз отходом стала одна компания – «Ухтажилфонд». По мнению мэра столицы Коми, с приходом единого регоператора ситуация с отходами в городе не ухудшилась.

- Самое главное, что регоператор реагирует и ведет с нами совместную работу. Да, замечания есть, но они были всегда. Раньше мы бегали за каждой управляющей компанией. Сейчас есть организация, с которой есть спрос. Она оперативно реагирует на наши обращения. Вопросы возникают: где-то техника ломается, где-то управляющие компании забирают контейнеры, принимая их за свои. Ситуация постоянно держит нас в напряжении, но ситуация рабочая. Я считаю, что стало не хуже, - высказал свою позицию Валерий Козлов.

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