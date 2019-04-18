Воркутинцы выйдут на митинг против плохих дорог и сокращения медиков

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-18T16:16:59+03:00

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Воркутинцы в субботу, 20 апреля, соберутся на митинг, чтобы обратить внимание властей на плохие дороги, закрытие заправочных станций и сокращение врачей.

«Митинг согласован с администрацией, но мэрия не очень хочет, чтобы мы собирались», - рассказал «Комсомолке» один из организаторов мероприятия Геннадий Гончаров. Он сообщил, что примерное количество участников — 300 человек. Их ждут на площади Мира в Воркуте в субботний полдень.

- Главные темы — дороги, ЖКХ, закрытие стационаров. Будем давать слово выступающим с наболевшими проблемами. Митинг организует либерально-демократическая партия, - рассказал организатор.

Отметим, что Воркута не часто попадает в сводки протестных мероприятий. В последний раз в Воркуте люди собирались, чтобы выступить против увеличения пенсионного возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU