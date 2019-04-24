В Коми ближе к выходным повеет холодом

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-24T08:09:19+03:00

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Апрель еще покажет свое непостоянство. Прогноз настраивает, что на большей части территории, за исключением приполярных районов и Заполярья, удержится теплая погода с короткими дождями в отдельные дни. Температура ночью составит 1...6С, днем ожидается в пределах 7...12С, на юго-западе — 13...18С. И только перед выходными с севера опустится холодный атмосферный фронт с осадками и похолодает, сначала на севере, затем и на юге, предположительно, до 3...8С. Погодные условия будут отличаться в Интинском и Воркутинском районах. Там уже во вторник похолодает до -3...-8С, и похолодание будет сопровождаться снегом, ветром и метелью. К концу недели там по ночам ожидается до -13...-18С и днем от -5С до -10С.

Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU