Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-24T14:26:16+03:00

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Состояние новорожденной малышки, которую нашли в полиэтиленом пакете в одной из многоэтажек Воркуты, врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили «КП в Коми» в Минздраве.

Ранним утром малышку госпитализировали не в реанимацию больницы скорой медпомощи, как сообщало ранее МВД по Коми, в детскую больницу заполярного города. Ребенок поступил в лечебное учреждение около семи утра. Сейчас здоровью младенца ничего не угрожает: «Состояние удовлетворительное», - сообщают медики.

Напомним, что следователи СУ СК по Коми и полиция заполярного города организовали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде многоквартирного дома в Воркуте. Они устанавливают личность матери ребенка и общаются с очевидцами, которые обнаружили полиэтиленовый пакет с младенцем внутри.

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ИСТОЧНИК KP.RU