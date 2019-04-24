2019-04-24T14:26:16+03:00
Общество

Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка

«Состояние удовлетворительное», - сообщают медики
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Состояние новорожденной малышки, которую нашли в полиэтиленом пакете в одной из многоэтажек Воркуты, врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили «КП в Коми» в Минздраве.

Ранним утром малышку госпитализировали не в реанимацию больницы скорой медпомощи, как сообщало ранее МВД по Коми, в детскую больницу заполярного города. Ребенок поступил в лечебное учреждение около семи утра. Сейчас здоровью младенца ничего не угрожает: «Состояние удовлетворительное», - сообщают медики.

Напомним, что следователи СУ СК по Коми и полиция заполярного города организовали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде многоквартирного дома в Воркуте. Они устанавливают личность матери ребенка и общаются с очевидцами, которые обнаружили полиэтиленовый пакет с младенцем внутри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте мужчина чуть не похитил младенца прямо из коляски

Оказалось, что это его ребенок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24