Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка
Состояние новорожденной малышки, которую нашли в полиэтиленом пакете в одной из многоэтажек Воркуты, врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили «КП в Коми» в Минздраве.
Ранним утром малышку госпитализировали не в реанимацию больницы скорой медпомощи, как сообщало ранее МВД по Коми, в детскую больницу заполярного города. Ребенок поступил в лечебное учреждение около семи утра. Сейчас здоровью младенца ничего не угрожает: «Состояние удовлетворительное», - сообщают медики.
Напомним, что следователи СУ СК по Коми и полиция заполярного города организовали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде многоквартирного дома в Воркуте. Они устанавливают личность матери ребенка и общаются с очевидцами, которые обнаружили полиэтиленовый пакет с младенцем внутри.
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ИСТОЧНИК KP.RU