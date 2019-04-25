2019-04-25T17:05:53+03:00
Звезды

Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится оперой "Кармен"

Главные партии исполнят солисты академии музыки Елены Образцовой
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komiopera.ruФото: www.komiopera.ru
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Международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится в субботу, 27 апреля, бесценным шедевром оперного искусства: оперой на музыку Жоржа Бизе "Кармен" в постановке главного режиссера театра оперы и балета Коми Ильи Можайского.

Спектакль появился в репертуаре театра в 2017 году и до сих пор с успехом идет на сцене сыктывкарского театра оперы и балета.

Опера построена на интересных режиссерских решениях. Главный символ постановки – фламенко. Знаменитый испанский танец исполнят артисты балетной труппы, хор и солисты.

На фестивале «Сыктывкарса тулыс» заглавные партии исполнят солисты Международной академии музыки Елены Образцовой: Кармен - Валерия Белякова, Хозе - Вячеслав Лесик, Эксамильо (тореадор) - Максим Даминов, Микаэлла (невеста Хозе) - Дарьяна Бобарыкина.

Вокальный ансамбль дополнят артисты сыктывкарской оперной труппы Андрей Ковалев, Виталий Гудовский, Михаил Ярмольский, Максим Палий, Анастасия Морараш и Дарья Гапонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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