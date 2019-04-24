2019-04-24T15:15:19+03:00
Звезды

Синтез балета и оперы: в столице Коми в рамках "Сыктывкарса тулыс" прозвучит "Орфей и Эвридика"

На сцене выступят солисты из Санкт-Петербурга и Швейцарии
Алиса КОЗЛОВА
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Партию Орфея исполнит солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Иван Куликов.Партию Орфея исполнит солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Иван Куликов.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Громкая премьера продолжит фестивальную программу "Сыктывкарса тулыс". Сегодня вечером на сцене театре оперы и балета пройдет опера в театрализованном представлении "Орфей и Эвридика". Зритель увидит французскую редакцию одного из самых крупных и популярных произведений немецкого композитора Кристофа Глюка. Музыкальный шедевр, основанный на античной драме, предполагает синтез оперного и балетного искусства. На сыктывкарской сцене выступит московский камерный оркестр "Musica Viva", приглашенные солисты из Санкт-Петербурга и Швейцарии.

- В этом году нашему оркестру исполнится 40 лет. В честь юбилея мы решили поставить одну из самых гениальных и самых популярных опер, но, к сожалению, не так часто звучащих в России. Нам было интересно поставить оперу именно во французской редакции, которая наименее известна, - сообщила на сегодняшнем брифинге директор оркестра Марина Бутир.

Впервые на сыктывкарской сцене прозвучит опера "Орфей и Эвридика" Фото: Алиса КОЗЛОВА

Впервые на сыктывкарской сцене прозвучит опера "Орфей и Эвридика"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Спектакль живет буквально месяц. Опера в исполнении "Musica Viva" впервые прозвучала в концертном зале имени Чайковского в Москве. В московской премьере были задействованы артисты балетной труппы сыктывкарского театра. А сегодня вечером сыктывкарский зритель увидит ту же постановку с участием сыктывкарских танцовщиков и хора. В опере учтены традиции театра Древней Греции, где танцы соединены с вокальными ариями.

Александр Рудин - дирижер оркестра Musica Viva Фото: Алиса КОЗЛОВА

Александр Рудин - дирижер оркестра Musica VivaФото: Алиса КОЗЛОВА

- В опере огромное количество танцевальных номеров, мы взяли далеко не все. Но я хочу похвалить ваш хор, участники которого очень быстро выучили сложные партии на французском языке, а также освоили сложные танцевальные номера, - отметил на брифинге дирижер оркестра Александр Рудин.

Партии Орфея и Эвридики исполнят приглашенные артисты Иван Куликов, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а его возлюбленной предстоит быть Кэтрин Хоттигер из Швейцарии.

- Я впервые буду исполнять эту партию, но хорошо знакома с этим произведением. Я уже исполняла партию Амура в "Орфее и Эвридике" и знаю партию главной героини, - сообщила прессе Кэтрин Хоттигер.

Иван Куликов: "Партия Орфея для меня - шаг вперед в профессиональном развитии". Фото: Алиса КОЗЛОВА

Иван Куликов: "Партия Орфея для меня - шаг вперед в профессиональном развитии".Фото: Алиса КОЗЛОВА

Партия Орфея писалась для высокого голоса, поэтому постановщикам было достаточно проблематично найти исполнителя. Для сыктывкарской премьеры приглашен 27-летний тенор Иван Куликов.

- Для меня эта партия - шаг вперед в моем профессиональном развитии. Музыка, хоть и адаптирована под тенора, но все же петь приходится достаточно высоко. Я с радостью взялся за эту работу, поскольку этот персонаж мне достаточно близок. Я думаю, что он близок каждому, кто терял близких людей, - признался "КП в Коми" Иван Куликов.

Отметим, что опера в театральном представлении начнется в 18:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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