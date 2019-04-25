Воркутинский пес, на которого напал живодер, идет на поправку
В начале апреля житель Воркуты невероятно жестоко обошелся с домашними животными своей сожительницы. Мужчина выкинул из окна третьего этажа болонку, а второго пса искромсал ножом. После такого соседи живодера вызвали полицию. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Правда, не из-за инцидента с животными, а по причине нарушения миграционного законодательства.
Сейчас пес Дик находится в местном приюте и идет на поправку.
- Дик, с Шахтерской набережной, передает всем привет и огромное спасибо за участие и переживание, - рассказали волонтеры о состоянии животного. - У него все хорошо, лечится. Заживать будет еще долго, так как раны глубокие. Но он старается и не унывает. Учится снова доверять людям.
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ИСТОЧНИК KP.RU