Воркутинский пес, на которого напал живодер, идет на поправку

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-25T15:29:35+03:00

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В начале апреля житель Воркуты невероятно жестоко обошелся с домашними животными своей сожительницы. Мужчина выкинул из окна третьего этажа болонку, а второго пса искромсал ножом. После такого соседи живодера вызвали полицию. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Правда, не из-за инцидента с животными, а по причине нарушения миграционного законодательства.

Сейчас пес Дик находится в местном приюте и идет на поправку.

- Дик, с Шахтерской набережной, передает всем привет и огромное спасибо за участие и переживание, - рассказали волонтеры о состоянии животного. - У него все хорошо, лечится. Заживать будет еще долго, так как раны глубокие. Но он старается и не унывает. Учится снова доверять людям.

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Однако причина заключения под стражу довольно неожиданна (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU