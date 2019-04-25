В пригороде Сыктывкара из столовой сделают спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-25T16:36:14+03:00

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Не так давно «КП-Коми» писала, что недалеко от Сыктывкара, в селе Выльгорт, собираются строить борцовский центр. Отметим, что проект полностью реализует частное лицо – тренер по борьбе Юрий Широков. Но другие пригороды города не отстают от Выльгорта.

Фото: instagram.com/apk_komi/

Министр сельского хозяйства Республики Коми Анатолий Князев в своем инстаграме рассказал о рабочем совещании по реконструкции здания столовой в поселке Краснозатонский. Ее собираются переделать в спортивный комплекс. Министр сообщил и некоторые подробности будущего объекта. Площадь здания составляет 1500 кв.м. На втором этаже разместят три зала: для бокса, борьбы и аэробики. На первом этаже будет тренажерный зал. Одновременно в спортшколе смогут заниматься 80 человек. Предусмотрено индивидуальное газовое отопление, душевые, раздевалки. Проект реализуют до конца года. Объем финансирования составит 35 миллионов рублей.

Напомним, сейчас в пгт. Краснозатонский также строят новую школу на 600 мест. Объект должны были сдать еще в декабре 2018 года, но подрядчик покинул стройку. Сейчас за работу взялось ООО «Альфа-Строй» из Кирова. Новый срок сдачи - не позднее 31 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU