Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-26T14:36:38+03:00

Три спортсмена из Коми - в сборной России по лыжным гонкам Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Это Юлия Белорукова, Илья Порошкин и Илья Семиков

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Накануне в Москве прошло заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором утвердили спортсменов – кандидатов в спортивную сборную команду России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2019-2020 годов.

Среди них оказались и три спортсмена из Коми: Юлия Белорукова, Илья Порошкин и Илья Семиков.

Илья Семиков попал в группу Олега Перевозчикова, Илья Порошкин – в группу Егора Сорина, а Юлия Белорукова – в группу Маркуса Крамера.

Тренеры Олег Перевозчиков, Данил Акимов:

1. Ардашев Сергей (Удмуртская Республика) 1998 г.р.

2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область) 1986 г.р.

3. Киливнюк Кирилл (Красноярский край) 1998 г.р.

4. Ларьков Андрей (Республика Татарстан) 1989 г.р.

5. Мельниченко Андрей (Красноярский край) 1992 г.р.

6. Рыбочкин Ярослав (Республика Татарстан) 1998 г.р.

7. Семиков Илья (Республика Коми) 1993 г.р.

8. Тимашов Антон (Московская область) 1996 г.р.

9. Якимушкин Иван (Тюменская область) 1996 г.р.

Тренеры Маркус Крамер, Сергей Турышев:

1. Белов Евгений (Тюменская область) 1990 г.р.

2. Краснов Андрей (Санкт-Петербург) 1994 г.р.

3. Мальцев Артём (Нижегородская область/Республика Мордовия) 1993 г.р.

4. Ретивых Глеб (Тюменская область) 1991 г.р.

5. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра) 1992 г.р.

6. Кириллов Иван (ХМАО-Югра) 1996 г.р.

7. Белорукова Юлия (Республика Коми) 1995 г.р.

8. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия) 1994 г.р.

9. Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край) 1996 г.р.

10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан) 1991 г.р.

11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия) 1995 г.р.

12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО) 1992 г.р.

Тренеры Юрий Бородавко, Артём Жмурко:

1. Большунов Александр (Тюменская область) 1996 г.р.

2. Собакарёв Андрей (Новосибирская область) 1996 г.р.

3. Спицов Денис (Тюменская область) 1996 г.р.

4. Терентьев Александр (Архангельская область/Ненецкий АО) 1999 г.р.

5. Червоткин Алексей (Москва) 1995 г.р.

6. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург) 1997 г.р.

7. Жеребятьева Анна (Тюменская область) 1997 г.р.

8. Истомина Мария (Пермский край) 1997 г.р.

9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область) 1995 г.р.

Тренеры Егор Сорин, Андрей Нутрихин:

1. Вечканов Владислав (Челябинская область) 1997 г.р.

2. Горбунов Иван (Красноярский край) 1999 г.р.

3. Порошкин Илья (Республика Коми) 1995 г.р.

4. Филимонов Денис (Удмуртская Республика) 1999 г.р.

5. Алёшина Татьяна (Тюменская область) 1994 г.р.

6. Баязитова Аида (Москва) 1998 г.р.

7. Головань Диана (Республика Хакасия) 1994 г.р.

8. Грухвина Анна (Тюменская область) 1999 г.р.

9. Дуботолкина Нина (Москва) 1998 г.р.

10. Кучерук Ольга (Тюменская область) 1997 г.р.

11. Мацокина Христина (Республика Татарстан) 1998 г.р.

12. Смирнова Екатерина (Тюменская область/Марий Эл) 1996 г.р.

Самоподготовка:

1. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика) 1982 г.р.

2. Парфёнов Андрей (Тюменская область) 1987 г.р.

3. Доценко Анастасия (Республика Татарстан) 1986 г.р.

4. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область) 1986 г.р.

5. Чекалёва Юлия (Вологодская область/Республика Татарстан) 1984 г.р.

6. Шаповалова Евгения (ХМАО-Югра) 1986 г.р.

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