Лыжница Юлия Белорукова намекает на скорую свадьбу в соцсетях, а ее парень не спешит ничего говорить

Звезда Олимпиады в Пхенчхане Юлия Белорукова намекает на изменения в личной жизни. Недавно спортсменка на своей страничке в Инстаграме опубликовала в "Строиз" фотографию с фатой, а сегодня выложила снимок в белом спортивном костюме с интригующей подписью: «Потянуло на белый, понимаете, о чем я?»

Ответы подписчиков не заставили себя ждать. Большинство поклонников симпатичной спортсменки предположили, что Юлия готовится к свадьбе. А известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий с сердечком: "Да, понимаем". В сообщениях под постом преобладают поздравления и пожелания счастья будущей невесте.

Фото: скриншот с личной страницы Юлии Белоруковой в Инстраграме

К сожалению, бойфренд лыжницы Никита Ступак не подтвердил информацию о подготовке к церемонии бракосочетания.

- Возможно, когда-нибудь мы и поженимся, но не в ближайшее время. Пока я воздержусь от комментариев, - заявил «КП в Коми» Никита Ступак.

Надо отметить, после завоевания двух бронзовых медалей на Олимпиаде-2018 власти Республики Коми подарили Юлии Белоруковой квартиру за 2,5 млн рублей в центре Сыктывкара. Однако в столице Коми девушка появляется только на соревнованиях. Сейчас спортсменка перебралась в Екатеринбург, где проживает ее бойфренд.

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