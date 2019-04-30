В Сыктывкаре не нашлось желающих строить мусороперерабатывающий завод в местечке Койты

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-30T11:23:47+03:00

Срок приема заявок на участие в аукционе истекает сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Изменить размер текста: A A

В мэрию Сыктывкара не поступило ни одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Койты для строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

- Срок приема заявок на участие в аукционе истекает сегодня, но активности не наблюдается. Желающих из числа юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей взять в аренду на три года участок земли для строительства объекта по переработке твердых бытовых отходов на пока не оказалось, - сообщают в мэрии.

Напомним, администрация Сыктывкара объявила о приеме предложений с 1 апреля 2019 года по 30 апреля. Соответствующее извещение было размещено на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Сыктывкара прокомментировал планы по мусороперерабатывающему заводу

Администрация проведет аукцион по аренде земли в местечке Койты, а презентует проект победитель конкурса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU