2019-04-30T11:23:47+03:00
Общество

В Сыктывкаре не нашлось желающих строить мусороперерабатывающий завод в местечке Койты

Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Срок приема заявок на участие в аукционе истекает сегодняСрок приема заявок на участие в аукционе истекает сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрию Сыктывкара не поступило ни одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Койты для строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

- Срок приема заявок на участие в аукционе истекает сегодня, но активности не наблюдается. Желающих из числа юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей взять в аренду на три года участок земли для строительства объекта по переработке твердых бытовых отходов на пока не оказалось, - сообщают в мэрии.

Напомним, администрация Сыктывкара объявила о приеме предложений с 1 апреля 2019 года по 30 апреля. Соответствующее извещение было размещено на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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