2019-04-03T15:28:41+03:00
Общество

И все-таки сортировка - минприроды Коми разъяснило, какой "мусорный" завод появится под Сыктывкаром

Власти республики отказались от идеи сжигания бытовых отходов
Алиса КОЗЛОВА
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Предполагается, что под Сыктывкаром появится мусоросортировочный завод.Предполагается, что под Сыктывкаром появится мусоросортировочный завод.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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"Комсомолка" продолжает выяснять, какое мусороперерабатывающее предприятие будет построено в сыктывкарском местечке Койты. Напомним, мэрия столицы Коми объявила аукцион на аренду земельного участка под строительство будущего "мусорного" завода. Новость о планах властей города поразила сыктывкарцев. В соцсетях люди активно обсуждали - не постигнет ли Сыктывкар участь станции Шиес (Архангельская область), куда планируется свозить мусор из Московской области.

Сегодня в редакцию поступило разъяснение из регионального минприроды. Как выяснилось, планы по возведению современного завода по переработке отходов власти Коми вынашивали уже давно. Еще два года назад некое ООО "Авангардтрансстрой" подписало договор с правительством республики и мэрией Сыктывкара об обустройстве предприятия, предполагающего уничтожение мусора методом плазменной газификации. Данный способ сжигания бытовых отходов считается экономным и максимально безопасным для экологии. Завод намеревались построить в Эжвинском районе Сыктывкара. Инновационное производство позволило бы перерабатывать и уничтожать до 200 тысяч тонн мусора в год. Однако от этой идеи отказались.

И пока руководство минприроды заявляет о планах по возведению мусоросортировочного комплекса в Сыктывкаре. Инициатива по новому проекту принадлежит "Ухтажилфонду", то есть региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но пока неизвестно, какие технологии по сортировке ТКО планируется применять на будущем заводе и как это отразится на окружающей среде.

- "Ухтажилфонд" в ближайшие три года планирует построить мусоросортировочные комплексы в Ухте и Сыктывкаре. Мощность ухтинского завода составит 100 тысяч тонн в год, а сыктывкарского - 200 тысяч тонн в год. Также нам известно о проекте мусоросжигающего завода в Емве на 17 тысяч тонн в год, - сообщили "КП в Коми" в министерстве природных ресурсов и окружающей среды РК.

Но пока ни по одному из заводов нет утвержденных проектов. А касаемо потенциального предприятия в Койты ситуация прояснится, когда появится законный арендатор земли под будущее предприятие.

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Жителей Сыктывкара на днях узнали о строительстве мусороперерабатывающего завода. Причем, место для будущего предприятия выбрано в черте города – в местечке Койты вблизи Эжвы. «КП в Коми» попыталась выяснить, что будет построено в Койты. (подробне....)

ИСТОЧНИК KP.RU

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