В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока

6 Май 11:31 2019-05-06T11:31:14+03:00

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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что 11 мая в продажу поступят транспортные карты в виде брелоков.

11 мая исполняется один год со дня запуска безналичной оплаты проезда в автобусах Сыктывкара. К этой дате «САТП №1» приурочило выпуск лимитированного тиража транспортных карт в формате брелоков.

Брелок содержит в себе чип с антенной и технологически является полным аналогом уже знакомой горожанам транспортной карты. Для производства используется полиуретан. Специальное покрытие обеспечивает защиту от влаги и механических повреждений, к тому же оно антибактериально и гипоаллергенно. Как и транспортная карта, брелок избавляет от неудобства поиска наличных денежных средств и дает скидку на автобусных маршрутах столицы Коми. Продажи 500 брелоков стартуют 11 мая в кассах компании «Комиавтотранс» на аэро-, ж/д- и автовокзале Сыктывкара и в Эжвинском гостином дворе (корпус №4). Стоимость составит 150 рублей. Баланс брелока - 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU