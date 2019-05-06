2019-05-06T11:31:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока

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Фото: пресс-служба АО «Комиавтотранс» / ООО «САТП №1»Фото: пресс-служба АО «Комиавтотранс» / ООО «САТП №1»
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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что 11 мая в продажу поступят транспортные карты в виде брелоков.

11 мая исполняется один год со дня запуска безналичной оплаты проезда в автобусах Сыктывкара. К этой дате «САТП №1» приурочило выпуск лимитированного тиража транспортных карт в формате брелоков.

Брелок содержит в себе чип с антенной и технологически является полным аналогом уже знакомой горожанам транспортной карты. Для производства используется полиуретан. Специальное покрытие обеспечивает защиту от влаги и механических повреждений, к тому же оно антибактериально и гипоаллергенно. Как и транспортная карта, брелок избавляет от неудобства поиска наличных денежных средств и дает скидку на автобусных маршрутах столицы Коми. Продажи 500 брелоков стартуют 11 мая в кассах компании «Комиавтотранс» на аэро-, ж/д- и автовокзале Сыктывкара и в Эжвинском гостином дворе (корпус №4). Стоимость составит 150 рублей. Баланс брелока - 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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