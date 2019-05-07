В сыктывкарском храме мироточит иконостас
На Пасху в Свято-Стефановском соборе замироточили все иконы на иконостасе, сообщает архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
Архиепископ рассказал, что капли мира сочились по иконе Стефана Первомученика:
- Чисто физически капли мира не могли здесь оказаться, потому что тут нет лампадки. Весь иконостас мироточит! Весь! Это, конечно, присутствие Бога, - отметил Питирим.
В видео архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский стер капельку мира с иконы и показал подписчикам своей страницы в VK, как оно блестит. Затем он рассказал, что этим маслом можно помазать лоб. «Господь присутствует вещественно и в масле святом, и в иерусалимском благодатном огне», - подытожил Питирим.
Напомним, что мироточение икон в Свято-Стефановском соборе — это отнюдь не редкость. В последний раз необычное явление случилось 11 февраля, когда капли мира заметили на иконах коми святых - священномучеников Михаила, Иоанна, Германа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре замироточила икона Святого Пантелеймона
Святой является покровителем больных и нищих (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU