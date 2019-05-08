2019-05-08T09:41:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре установили новый памятник рублю

Арт-объект почти ничем не отличается от своего предшественника
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Новый арт-объект установили вчера, 7 маяНовый арт-объект установили вчера, 7 маяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Спустя год «Знак рубля» вернулся на свое законное место - в сквер на Стефановской площади Сыктывкара. Новый арт-объект установили вчера, 7 мая.

Памятник рублю, который занял место разрушенного год назад, ничем не отличается от своего предшественника. Отметим, что прежний памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.

Напомним, что в апреле 2018 года хулиган, прогуливаясь поздним вечером, увидел «Знак рубля», испытал чувство «острой социальной несправедливости» и разбил арт-объект. За этот поступок весной этого года дебошира осудили на 1 год и 6 месяцев колонии строгого режима.

Новый арт-объект установили вчера, 7 мая Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Новый арт-объект установили вчера, 7 маяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зимняя вишня: кузнец из Коми выковал ягоды для дерева скорби в КемеровоЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арт-объект установят в сквере на месте сгоревшего в марте 2018 года торгового центра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели вновь стали искать пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову
Сыктывкарский подросток потушил сигарету о 8-летнего ребенка
Жители села в Коми через прокуратуру добиваются установки бани
В сыктывкарском храме мироточит иконостас
«Медведи проснулись!»: жители Коми фотографируют следы косолапых у дорог
В Инте освобождены от наказания виновные в аварии на шахте, в которой пострадал электрослесарь
Парад, «Бессмертный полк» и салют: полное расписание Дня Победы-2019 в Сыктывкаре
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
Стало известно, когда в сыктывкарских домах отключат тепло
В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока
Перенесен рейс в Сыктывкар из московского аэропорта Шереметьево
Фуражкин победил на чемпионате Сыктывкара по пауэрлифтингу
В Сыктывкаре на 13 дней перекроют улицу Печорскую
В Княжпогостском районе медики на вертолете искали больного
Лжебанкир украл деньги у двух ухтинцев