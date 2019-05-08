В Сыктывкаре установили новый памятник рублю

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-08T09:41:14+03:00

Арт-объект почти ничем не отличается от своего предшественника

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Спустя год «Знак рубля» вернулся на свое законное место - в сквер на Стефановской площади Сыктывкара. Новый арт-объект установили вчера, 7 мая.

Памятник рублю, который занял место разрушенного год назад, ничем не отличается от своего предшественника. Отметим, что прежний памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.

Напомним, что в апреле 2018 года хулиган, прогуливаясь поздним вечером, увидел «Знак рубля», испытал чувство «острой социальной несправедливости» и разбил арт-объект. За этот поступок весной этого года дебошира осудили на 1 год и 6 месяцев колонии строгого режима.

Новый арт-объект установили вчера, 7 маяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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Арт-объект установят в сквере на месте сгоревшего в марте 2018 года торгового центра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU