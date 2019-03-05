За разбитый памятник рублю вандалу назначили 1,5 года колонии строгого режима

В столице Коми вынесен приговор 22-летнему вандалу, разбившему арт-объект "Знак Рубля". Так называемый памятник рублю установлен в Сыктывкаре в сквере на Стефановской площади неподалеку от Национального банка по РК.

Напомним, инцидент произошел 27 апреля прошлого года. Молодой человек, будучи пьяным, проходил через сквер на главной площади республики. Сыктывкарец вспомнил о своем сложном финансовом положении и по этой причине дважды ударил малую архитектурную форму ногой. От ударов памятник упал и разбился. Ущерб от акта вандализма составил 303 тыс. рублей.

Ранее молодой человек уже имел судимости, что отразилось на строгости наказания по происшествию со "Знаком Рублю". Решением мирового судьи хулиган отправится на 1,5 года в колонию строгого режима.

Об этом сообщает прокуратура Коми.