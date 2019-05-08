2019-05-08T16:50:53+03:00
Общество

Выяснилось, сколько стоит салют на 9 мая в Сыктывкаре

Аукцион по закупке услуги появился на портале госзакупок
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Салют на 9 мая обойдётся бюджету Сыктывкара в 360 тысяч рублей. Аукцион по закупке услуги появился на портале госзакупок.

Всего в небо выпустят 791 залпов пиротехнических изделий разного калибра, которые создадут зрелищные эффекты. Так, 121 выстрел произведут пиротехническим изделием калибра 50 мм, который подарит эффекты волны, короны, пальмы, 250 выстрелов - изделием калибра 60 мм с эффектами пиона, хризантемы, кольца, волны в широкой цветовой гамме.

Наконец, 420 выстрелов произведут изделием калибра 75 мм, которые позволят получить невероятные эффекты пиона, хризантемы, кольца, волны, пальмы - в широкой цветовой гамме, а также «камуро», «короны», «парчи» - в золотом и серебряном варианте.В Эжвинском районе Сыктывкара салют на 9 мая 2019 тоже прогремит в 22:00 в районе парковой зоны улицы Славы. Пиротехническое шоу будет продолжаться пять минут.

Отметим, что администрация столицы уже опубликовала афишу, как пройдет 9 Мая в Сыктывкаре. С ней можно познакомиться вот тут.

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Традиционное шествие пройдет 9 мая по центральным улицам города (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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