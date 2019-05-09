2019-05-09T10:28:03+03:00
Общество

Ухтинские автомобилисты устроили флэшмоб в честь Дня Победы

34 машины выстроились в слово «Спасибо»
Дарья ЮДИНА
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Фото Юлианы СинечкоФото Юлианы Синечко
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В Ухте прошел флэшмоб, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники автомобильного движения «Smotra.ru» выстроили из машин слово «Спасибо» на Первомайской площади. Акция прошла при поддержке ухтинской Госавтоинспекции и городской администрации. В флэшмобе участвовали 34 автомобиля.

Ухтинские автолюбители не в первый раз оригинально поздравляют жителей города с Днем Победы: в прошлом году участники акции из машин составили слово «Победа», а люди встали так, что получилась надпись «41-45». Тогда на Первомайскую площадь приехали 30 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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